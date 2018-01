Enel, assegnata alla startup SolarFreeze l’Africa Energy Prize

(Teleborsa) – Il gruppo Enel, attraverso la sua nuova divisione Enel X, e il gruppo elvetico Seedstars World SA hanno assegnato l’Africa Energy Prize alla startup keniota SolarFreeze. La società ha ricevuto il riconoscimento in qualità di migliore startup per l’accesso all’energia del Continente alla conclusione della conferenza RES-EXPO “Renewable Energy in East-Africa: New Frontiers” organizzata da RES4Africa a Nairobi.

SolarFreeze è stata selezionata per i suoi sistemi alimentati da energia solare, che offrono a piccoli agricoltori e commercianti servizi di refrigerazione senza bisogno di connessione alla rete.

A seguito della premiazione, SolarFreeze entrerà in un piano trimestrale di servizi di accelerazione e sostegno finanziario del valore di circa 50.000 dollari USA finanziato da Seedstars.

La collaborazione di Enel con Seedstars è iniziata formalmente con la firma di un accordo nel luglio 2017. I due partner hanno coinvolto piccoli imprenditori che offrono soluzioni energetiche innovative, focalizzate sulla mobilità elettrica, l’accumulo, la generazione distribuita e l’efficienza energetica, contribuendo così al raggiungimento degli Obiettivi di sviluppo sostenibile (SDGs) delle Nazioni Unite.