Enel, accordo con Nissan sulla mobilità elettrica

(Teleborsa) – In occasione dell’evento di lancio della nuova Nissan LEAF a Milano, Nissan e Enel presentano uno speciale accordo a favore dei clienti del veicolo 100% elettrico più venduto al mondo.

Per chi acquista una nuova Nissan LEAF presso la Rete Nissan due anni di energia gratuita presso le ricariche pubbliche per viaggiare a zero emissioni a costo zero.

Inoltre l’energia arriva gratuitamente presso il proprio ambiente domestico o lavorativo tramite la wall box e l’installazione incluse nell’acquisto della nuova Nissan LEAF.

L’accordo si inserisce nel più ampio progetto condiviso dalle due aziende a favore della mobilità sostenibile.

“Vogliamo dimostrare che la mobilità elettrica è ormai una realtà e non più una scommessa – ha commentato Francesco Venturini, responsabile di Enel X -. Siamo quindi contenti di aggiungere un ulteriore tassello alla collaborazione con Nissan con la quale condividiamo, oltre alla ricerca di soluzioni tecnologiche innovative come il V2G, anche l’ideazione di nuove offerte economicamente vantaggiose per i clienti finali. Passare all’elettrico conviene e garantisce un’esperienza di guida nuova e coinvolgente”.