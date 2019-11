ENEA, Testa: “Trasformare sensibilità ambientale in pratiche politiche concrete”

editato in: da

(Teleborsa) – Dal robot domestico che dà consigli su come risparmiare energia e ridurre le bollette alle bottiglie e vaschette in plastica 100% biodegradabile prodotte da scarti dell’industria casearia, sono diversi i progetti presentati daEnea a Ecomondo, la Fiera internazionale di riferimento in Europa per la sostenibilità ambientale, in programma al prossimo 8 novembre a Rimini.

“L’obiettivo è dare contributi concreti alle aziende che vogliono cambiare il loro approccio all’ambiente e alla sostenibilità, aiutandole con proposte precise” ha spiegato il presidente dell’Enea Federico Testa sottolineando, altresì, la necessità di trasformare la crescente sensibilità dei cittadini sulle tematiche ambientali “in pratiche politiche concrete”.

Diversi i progetti presentati da Enea a Ecomondo, qual è la filosofia alla base delle vostra presenza qui?

La filosofia è che finalmente la sostenibilità, l’economia circolare sono diventate tematiche che il cittadino medio conosce e apprezza. Adesso bisogna trasformare questa sensibilità in pratiche politiche concrete. Per riuscirci servono tanta ricerca, innovazione e studio e noi cerchiamo di fare proprio questo sviluppando progetti insieme alle imprese. L’obiettivo è dare contributi concreti alle aziende che vogliono cambiare il loro approccio all’ambiente e alla sostenibilità, aiutandole con proposte precise.

Rispetto al passato il clima, anche politico, è più favorevole a queste tematiche?

Assolutamente sì. Il clima è cambiato: Greta e i ragazzi che manifestano hanno contribuito ad aumentare la sensibilità su questi temi. Ora dobbiamo trasformare questa sensibilità in cose vere, concrete e realizzabili.