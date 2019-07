Enea, si è conclusa la Summer School sull’energia

editato in: da

(Teleborsa) – Freschi di diploma i 100 giovani ricercatori egiziani che hanno partecipato alla Summer School ENEA in energie rinnovabili al Cariro, in Egitto. Il progetto, realizzato con il contributo dell’Ambasciata d’Italia del Centro Interuniversitario di Ricerca per lo Sviluppo Sostenibile (CIRPS) e l’Accademia egiziana per la ricerca scientifica, si inserisce nell’ambito del progetto MATS (Multipurpose Applications by Thermodynamic Solar), l’impianto solare a concentrazione che è stato realizzato in Egitto lo scorso anno.

La Summer School, in collaborazione con ISNOVA, è stata incentrata sulla riqualificazione dei condomini e povertà energetica. Il progetto è finanziato dalla Commissione Europea con circa 12,5 milioni di euro.

“In considerazione dei risultati conseguiti e delle quattrocento domande di partecipazione pervenute ogni anno, ENEA intende ampliare la propria offerta formativa realizzando, sempre in collaborazione con ISNOVA, ulteriori attività di formazione rivolte a giovani professionisti dell’efficienza energetica da tenere in varie regioni italiane”, ha dichiarato Ilaria Bertini, direttore del dipartimento ENEA di Efficienza Energetica.

Dei 300 giovani allievi che hanno partecipato alle precedenti edizioni, il 60% ha poi trovato lavoro presso le aziende coinvolte negli stage, mentre il restante 40% svolge la libera professione.