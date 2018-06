ENEA: quasi tutto al femminile il VI Premio Hausmann & Co – Patek Philippe

editato in: da

(Teleborsa) – La ricerca si veste di rosa. La VI edizione del Premio “Hausmann & Co e Patek Philippe – dedicato a chi ha talento”, ha assegnato i riconoscimenti a sette ricercatori ENEA “under 40”, sei donne e un uomo.

La cerimonia si è svolta a Roma, nei giardini di Palazzo Venezia, alla presenza del presidente ENEA Federico Testa, degli amministratori della Hausmann & Co Francesco Hausmann e Benedetto Mauro, del direttore generale di Patek Philippe Italia Laura Gervasoni e di rappresentanti del mondo scientifico, istituzionale e dell’imprenditoria.

I principali riconoscimenti sono stati assegnati a quattro ricercatrici in rappresentanza ciascuna dei quattro dipartimenti ENEA: Silvia Bossi (Dipartimento Tecnologie Energetiche); Chiara Lombardi (Dipartimento Sostenibilità dei sistemi produttivi e territoriali); Chiara Martini (Dipartimento Unità per l’Efficienza Energetica); Monia Vadrucci (Dipartimento Fusione e Tecnologie per la Sicurezza Nucleare).

Tre i riconoscimenti assegnati agli autori di altrettanti brevetti ENEA nei settori dell’alimentazione, dell’edilizia sostenibile e dell’antisismica: Olivia Costantina Demurtas (Laboratorio Biotecnologie); Corradino Sposato (Laboratorio Processi Termochimici per la valorizzazione di biomasse, residui e rifiuti); Concetta Tripepi (Laboratorio Ingegneria sismica e prevenzione di rischi naturali).