Enea protagonista all’EXCO 2019 di Roma

(Teleborsa) – ENEA protagonista a EXCO 2019 a Roma, la prima fiera dedicata alla cooperazione internazionale e allo sviluppo, in programma alla Fiera di Roma dal 15 al 17 maggio.

L’Agenzia presenterà i progetti di cooperazione attivi in Africa e nel bacino del Mediterraneo, nel vicino Oriente, in America Latina e nei paesi più vulnerabili ed esposti al cambiamento climatico. Tra le attività presentate ci sarà anche l‘Atlante per la cooperazione allo sviluppo, banca dati online che raccoglie una selezione di tecnologie, servizi e progetti ENEA per Paesi in via di sviluppo (PVS) su energie rinnovabili, innovazione del sistema agro-industriale, uso efficiente delle risorse naturali, gestione integrata dei rifiuti e mitigazione e adattamento al cambiamento climatico.

Il 17 maggio saranno poi illustrati alcuni tra i più promettenti brevetti ENEA per il trasferimento tecnologico verso i PVS in settori quali il recupero di materiali da schede elettroniche, la purificazione del biogas, la gestione automatizzata di impianti per il trattamento di acque reflue, la produzione di metano da rifiuti e la preparazione di cemento innovativo e sostenibile.

Oltre allo spazio espositivo, ENEA sarà protagonista e organizzatore di diversi eventi. Il 16 maggio, insieme al Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, si terrà l’evento “Cooperation between ENEA – Italian National Agency for New Technologies, Energy and Sustainable Economic Development and IMELS – Italian Ministry of Environment, Land and Sea on Technology Transfer and Cooperation Programmes in the Developing Countries”; sempre il 16 maggio l’Agenzia parteciperà al convegno “Strengthening Research, Education, and bridging institutions to accelerate innovation into business”.

Il 17 maggio ENEA prenderà parte alla sessione “Renewable Ocean Energy in Italy and the Indian Ocean Rim Association: Blue economy as an opportunity to develop stronger cooperation in the Mediterranean and the Indian Ocean Institutional greeting”.