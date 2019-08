Enea, progetto per la depurazione delle acque con soluzioni hi-tech

editato in: da

(Teleborsa) – Biotecnologie innovative e nuovi modelli di business per valorizzare l’intera catena del trattamento depurativo delle acque reflue municipali e industriali. Questo è l’obiettivo del progetto Value CE-IN, coordinato da ENEA e finanziato dalla Regione Emilia-Romagna.

“Nello specifico, presso l’impianto Hera di Cesena, ENEA in collaborazione con l’Università di Bologna, implementerà un prototipo per il monitoraggio della qualità delle acque reflue trattate ad uso irriguo, che verranno fatte affluire, tramite sistemi di irrigazione di precisione innovativi, verso una parcella pilota sperimentale coltivata ad ortaggi e ne valuteremo gli impatti agronomici ed ambientali”, spiega Luigi Petta dell’ENEA. “Inoltre abbiamo previsto, in collaborazione con CNR, lo sviluppo di metodiche di monitoraggio e di tecnologie per il trattamento di contaminanti emergenti, tra cui le microplastiche, argomenti attuali e di crescente interesse per la comunità scientifica e la società visti gli impatti sulla salute dell’uomo e l’ambiente.”

Il progetto punta anche a sviluppare sistemi smart in scala reale con elevato TRL (Livello di maturità tecnologica) per testare e validare biotecnologie per il reimpiego delle materie prime seconde risultanti dal trattamento delle acque reflue.

Al progetto partecipano anche CNR, Università di Bologna e Ferrara, Politecnico di Milano e le aziende Hera, Caviro Distillerie, Agrosistemi, Irritec, Alga&Zyme Factory e Promosagri.