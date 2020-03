Enea prepara la 36esima spedizione in Antartide

(Teleborsa) –

Fino al prossimo 21 aprile sono aperte leper la selezione di un astrofisico, un chimico dell’atmosfera, un fisico dell’atmosfera, un medico, un elettronico della scienza, un tecnico ICT/radio e un elettricista/elettrotecnico.

La durata dell’incarico è di un anno, da novembre 2020 a novembre 2021 (“Winter Over”), nell’ambito del Programma Nazionale di Ricerche in Antartide (PNRA) gestito da ENEA per la pianificazione e l’organizzazione logistica e dal CNR per la programmazione e il coordinamento scientifico.