ENEA, nuovo bando per sviluppo di tecnologie innovative in partnership con imprese

(Teleborsa) – Potrà contare su un finanziamento complessivo di 300 mila euro il nuovo bando del programma ENEA “Proof of Concept” (PoC), che punta supportare lo sviluppo di tecnologie innovative dell’Agenzia, in partnership con imprese interessate a condividere il rischio dell’investimento.

Dei 300 mila euro, 210 mila arrivano dal Ministero dello Sviluppo Economico e 90 mila euro dal fondo d’investimento Progress Tech Transfer che vede MITO Technology srl nel ruolo di advisor unico. Il programma PoC è stato istituito da ENEA (Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l’energia e lo sviluppo economico sostenibile) nel 2018 e ha consentito finora di finanziare 37 progetti con circa 1,6 milioni di euro.

Rispetto al passato, il nuovo bando finanzia solo progetti volti ad innalzare il livello di maturità tecnologica di invenzioni brevettate dall’ENEA e prevede la partecipazione di un investitore istituzionale sia nel finanziamento del programma stesso che nel processo di valutazione delle proposte progettuali. ENEA e MITO Technology srl, società specializzata nella valorizzazione dei risultati della ricerca a supporto di università ed enti pubblici, hanno sottoscritto nei mesi scorsi un accordo quadro per facilitare l’accesso ai fondi di venture capital in modo da accrescere le opportunità di investimento in tecnologie innovative nel campo della sostenibilità e migliorare i tassi di successo delle operazioni di trasferimento tecnologico.