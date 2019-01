Enea, metodologia innovativa per prevedere “fiumi di fango&...

editato in: da

(Teleborsa) – Per prevedere il percorso e l’intensità dei “fiumi di fango”, un tipo di frana dagli effetti devastanti, e individuare le infrastrutture a rischio catastrofe, un team multidisciplinare di ricercatori Enea ha messo a punto una metodologia innovativa.

L’approccio di questa, rispetto alle altre utilizzate normalmente, si basa sull’incrocio di dati geografici, storici e territoriali, oltre che di studi sul campo realizzati in occasione delle frane di Messina o sui test di mitigazione del rischio estrapolati in Afganistan grazie al finanziamento da parte della Banca Mondiale. Un’altro elemento originale, che contraddistingue questa metodologia, è l’attenzione posta verso la “ricostruzione resiliente” delle aree, analizzando anche il binomio costi/ benefici e le iniziative di formazione rivolte alla popolazione.

Prossimo campo di prova nel quale verrà testata la sua applicazione pratica è il Perù, paese dove è in procinto di partire un progetto in collaborazione con l’Università di Torino e un programma per la protezione delle infrastrutture critiche in Italia.

“Una volta rese fruibili sul web, le mappe che abbiamo realizzato consentiranno alle amministrazioni pubbliche di intervenire per mitigare il danno, valutandone anche costi e benefici in un’ottica di ricostruzione resiliente. Inoltre l’analisi dei dati storici incrociati con quelli del suolo, pendenza, tipo di roccia e di altri parametri permettono di individuare le zone di futuro innesco del fenomeno franoso anche in aree dove non è mai avvenuto”, sottolinea Claudio Puglisi del laboratorio di Analisi e Prevenzione dei Rischi Naturali dell’Enea.

Enea ha progettato e sviluppato un’apposita banca dati territoriale che organizzi, grazie all’interfacci a WebGIS, tutti i dati geografici e le informazioni territoriali in maniera organica, rendendoli fruibili attraverso un’applicazione via web