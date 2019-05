ENEA, KEP: Giuseppe Tripoli Segretario Generale UNIONCAMERE

editato in: da

(Teleborsa) – Nel corso dell’iniziativa Knowledge Exchange Program (KEP) dell’ENEA “Innovare insieme: una sfida per Istituzioni, Ricerca e Imprese” organizzata a Roma e nata dalla collaborazione appunto di ENEA assieme a CNA, Confapi, Confartigianato, Confindustria e Unioncamere

a sostegno della Piccola e Media Impresa (PMI), il Segretario Generale di Unioncamere, Giuseppe Tripoli, ha posto l’accento con Teleborsa anche sulla necessità dell’intervento degli enti pubblici:

“L’Italia deve recuperare moltissime posizioni sul terreno dell’innovazione, non solo delle tecnologie 4.0, ma proprio del trasferimento e del coinvolgimento delle imprese nell’innovazione. Questa è un’area nella quale bisogna mettere in campo sia le competenze dell’educazione, della scuola della formazione, le competenze del trasferimento propriamente detto, quindi l’intervento degli enti pubblici, le misure di facilitazione come quelle messe in campo dal governo sono un utile strumento. Il terreno da recuperare è tanto. In certi settori, quelli in cui eccelliamo ad esempio il Made in Italy, eccelliamo, ma sul resto dobbiamo recuperare tanto”.