ENEA, incontro tecnico-informativo sulla DTT

(Teleborsa) – Mercoledì 20 dicembre, presso la sede legale ENEA di Roma, si è tenuto un incontro tecnico per fornire elementi informativi ai soggetti interessati alla realizzazione dell’infrastruttura DTT per la ricerca sulla fusione nucleare.

Nel saluto iniziale il presidente dell’ENEA Federico Testa ha espresso soddisfazione per la partecipazione “ampia e qualificata” dei rappresentanti di ben sei Regioni e, prima di dare la parola ai ricercatori, ha ribadito la volontà di dar vita ad una procedura “di massima trasparenza pubblica, in grado di garantire ai potenziali partecipanti che l’individuazione avverrà sulla base di criteri oggettivi, volti a massimizzare il beneficio per ENEA e per tutto il Paese, principio cardine di tutto il processo”.

All’incontro erano presenti i rappresentanti delle Regioni Campania, Emilia-Romagna, Lazio, Liguria, Piemonte e Puglia e il direttore del Dipartimento Fusione e sicurezza nucleare dell’ENEA Aldo Pizzuto.