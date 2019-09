ENEA, Fibrosi cistica: verso terapie personalizzate grazie al microbioma polmonare

editato in: da

(Teleborsa) – Un team internazionale di ricerca, coordinato da ENEA, fa luce sui progressi raggiunti dalla scienza mondiale nello studio del microbioma polmonare in fibrosi cistica.

Conoscerne le caratteristiche, il corredo genetico e le sue interazioni con il singolo organo presto consentirà di mettere a punto cure sempre più mirate e ‘su misura’ per il paziente affetto da una malattia genetica tra le più diffuse al mondo, che colpisce principalmente polmoni e intestino, in media una persona su 2500.

Lo studio finanziato dalla Fondazione per la Ricerca sulla Fibrosi Cistica e pubblicato sulla prestigiosa rivista scientifica internazionale PLOS ONE, ha evidenziato lo stretto legame tra alterazione della flora batterica nei polmoni dei soggetti affetti da fibrosi cistica e peggioramento delle funzioni respiratorie.

“Grazie alle tecnologie di sequenziamento del DNA di nuova generazione – spiega Annamaria Bevivino, coordinatrice ENEA del progetto – abbiamo visto che nel polmone affetto da fibrosi cistica è presente una comunità di microrganismi più vasta di quanto si conoscesse e che le sue caratteristiche variano a seconda dell’andamento della malattia. In altre parole, i pazienti in condizioni di stabilità della funzione respiratoria registrano una popolazione microbica più equilibrata e diversificata rispetto ai malati con un severo declino della funzione polmonare. L’applicazione di queste tecniche potrebbe introdurre elementi d’innovazione nelle strategie terapeutiche della fibrosi cistica – aggiunge la ricercatrice dell’ENEA – consentendoci di cogliere precocemente i segnali di un peggioramento della malattia e di personalizzare la terapia antibiotica, migliorando la qualità di vita dei pazienti. I microrganismi presenti nel nostro corpo sono cruciali per la salute umana e una migliore conoscenza delle loro funzioni comporterà un cambiamento di prospettiva, perché la nostra salute dipende non solo dal nostro DNA, ma anche dall’influenza che il microbioma, ossia l’insieme dei microbi e dei loro genomi, esercita sui nostri geni”.

“L’importanza del nuovo filone di ricerca che abbiamo finanziato sta in due aspetti – dichiara Gianni Mastella, direttore scientifico della Fondazione per la Ricerca sulla Fibrosi Cistica – lo studio del microbioma in un ambito nuovo come quello polmonare e l’applicazione di tecniche di genetica molecolare di ultima generazione in una malattia come la fibrosi cistica, dove lo stato del polmone gioca un ruolo chiave”.

(Foto: © Anawat Sudchanham/123RF)