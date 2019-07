editato in: da

(Teleborsa) – ENEA e Acea insieme per l’economia circolare. L’Amministratore Delegato di ACEA Stefano Donnarumma e il Presidente dell’ENEA Federico Testa, hanno firmato un protocollo d’intesa che avvia la collaborazione nell’ottica dell’economia circolare, con particolare riguardo alla gestione sostenibile del ciclo dei rifiuti e della risorsa idrica.

ENEA, attraverso il Dipartimento Sostenibilità dei Sistemi Produttivi e Territoriali (SSPT) che sviluppa tecnologie innovative, metodologie e soluzioni per l’uso efficiente, la gestione sostenibile delle risorse e il trasferimento tecnologico alle imprese metterà a disposizione di ACEA le competenze scientifiche, le piattaforme e le infrastrutture dei suoi 14 centri di ricerca e grandi laboratori.

L‘obiettivo di ACEA è applicare le tecnologie, le soluzioni innovative e le conoscenze fornite da ENEA ai propri progetti industriali, principalmente nei settori del trattamento dei rifiuti e dell’idrico, in linea con la strategia di sviluppo in ambito di economia circolare così come previsto nel Piano Industriale.

Potranno essere oggetto della collaborazione soluzioni tecnologiche innovative per ridurre gli impatti ambientali legati alla realizzazione di nuovi impianti, per la valorizzazione del compost e l’applicazione di biotecnologie a filiere e distretti agro-industriali integrati sul territorio, oltre che lo sviluppo di smart services come sistemi di compostaggio delocalizzato.

Il protocollo ha una durata di quattro anni e prevede che lo svolgimento delle singole attività sia regolato da specifici accordi tra le parti che ne determineranno i dettagli attuativi e operativi.

“Siamo molto soddisfatti dell’avvio di questo percorso con ENEA, il più importante ente pubblico italiano nel settore della ricerca e innovazione tecnologica con rilevanza internazionale”, ha commentato l’ad di Acea Donnarumma. “Sono certo che i nostri processi industriali beneficeranno dell’importante valore portato da ENEA, in termini di maggiore efficienza operativa, resilienza e minore impatto sui territori in cui operiamo”.

“Quest’intesa con la maggiore multiutility del centro sud Italia per lo sviluppo di progetti nel settore dell’economia circolare apre prospettive di grande interesse a livello strategico e operativo con ricadute di rilievo per il territorio“, ha aggiunto il presidente ENEA, Federico Testa, confermando il totale supporto scientifico e tecnologico ad Acea anche in vista del suo inserimento nei network europei e nella piattaforma nazionale ICESP- Italian Circular Economy Stakeholder Platform, coordinata da ENEA.