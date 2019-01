Enea: All’Industry Day oltre 170 partecipanti italiani ed internazionali

editato in: da

(Teleborsa) – All’Industry Day organizzato dall’ENEA, oltre 170 partecipanti di cui un centinaio fra grandi industrie e PMI provenienti da Italia, Spagna, Francia, Germania, Olanda, Slovenia e Svizzera .

L’incontro organizzato per presentare i primi bandi internazionali volti alla realizzazione del Divertor Tokamak Test (DTT), il grande polo scientifico tecnologico per la ricerca sulla fusione che sarà realizzato nel centro ENEA di Frascati, è stato l’occasione per un confronto fra imprese, esperti e ricercatori sulle opportunità offerte dalla partecipazione alla realizzazione di questa infrastruttura strategica per riprodurre i meccanismi dell’energia delle stelle e garantire su scala globale una fonte di energia rinnovabile e sicura.

Nei sette anni previsti per la costruzione del DTT e nei 25 per la sperimentazione del polo, il progetto coinvolgerà oltre 1.500, persone di cui 500 direttamente e altre 1.000 nell’indotto, a fronte di un investimento di circa 500 milioni di euro già finanziati.