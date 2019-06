Enea: “Al via progetto per produrre elettricità a basso costo da biomasse”

editato in: da

(Teleborsa) – Sviluppare impianti a biomassa per produrre energia elettrica senza emissioni a meno di 0,10 €/kW, con un’efficienza più che doppia rispetto alle tecnologie attuali (dal 20% al 50%) e a costi molto contenuti in termini di investimento ed esercizio. Sono questi gli obiettivi del progetto europeo Blaze, che vede la partecipazione di 9 partner: oltre all’Enea e all’Università degli Studi Guglielmo Marconi nel ruolo di coordinatore, il progetto coinvolge istituzioni di ricerca (Università degli Studi dell’Aquila, Ecole Polytechnique Fédérale de Lausanne), aziende (Walter Tosto, SOLIDpower, HyGear) e partner con competenze di rilievo nell’ambito delle valutazioni tecnico-economiche e di impatto ambientale (VERTECH Group, European Biomass Industry Association) che opereranno per la diffusione e la valorizzazione dei risultati, in previsione delle fasi successive di industrializzazione e commercializzazione della tecnologia proposta.

Finanziato nell’ambito del programma Horizon 2020, Blaze è incentrato sull’utilizzo della tecnologia di produzione cogenerativa CHP (Combined Heat and Power) che accoppia la gassificazione “a letto fluidizzato” con le celle a combustibile Sofc – (Solid Oxide Fuel Cell) per valorizzare i residui della manutenzione di boschi, foreste e verde urbano, gli scarti agricoli e agroindustriali e la frazione organica secca dei rifiuti solidi urbani.

Nei laboratori del Centro Ricerche di Trisaia i ricercatori Enea si occuperanno di selezionare gli scarti e i residui con le maggiori potenzialità energetiche nell’impiego di questo tipo di tecnologia. Presso il Centro Ricerche Enea di Casaccia verranno invece testate le prestazioni delle celle a combustibile Sofc in funzione della qualità del gas utilizzato.

