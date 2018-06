ENEA, al via progetto MAD in Monti: modello per efficientamento quartieri storici

editato in: da

(Teleborsa) – Creare sinergie tra le varie attività produttive del territorio, valorizzare le tecniche degli antichi mestieri e rilanciare il quartiere attraverso un programma di efficientamento energetico. Questi sono gli obiettivi promossi da MAD in Monti (Monti Arte Design), un’iniziativa che ha coinvolto lo storico rione della Capitale, oggi sede di molte attività artigianali.

ENEA partecipa al progetto “MAD in Monti”, un’iniziativa patrocinata dal I Municipio di Roma Capitale. In questo ambito, ENEA ha realizzato una mappa del rione Monti con i luoghi dove realizzare possibili interventi di risparmio energetico insieme a una serie di consigli pratici da attuare a livello individuale in materia di rifiuti, trasporti, illuminazione, acqua, climatizzazione, ristorazione, uso di apparecchiature e accesso ai finanziamenti.

“Ci auguriamo che questa iniziativa, nata e voluta dal territorio, possa rappresentare un modello da replicare in altri quartieri storici che potrebbero presentare criticità sia in termini di obsolescenza degli impianti che di qualità dei servizi ambientali” – ha commentato Roberto Moneta capo del Dipartimento Efficienza Energetica dell’ENEA.