ENEA, al via piattaforma europea per contratti “smart”

(Teleborsa) – ENEA partecipa per l’Italia al progetto europeo AmBIENCe per rendere più flessibili i contratti di rendimento energetico degli edifici grazie al ruolo di consumatori smart dei proprietari. Nello specifico ENEA definirà una piattaforma per il calcolo dei risparmi e degli incentivi associati.

Il progetto europeo AmBIENCe (Active Managed Buildings with Energy Performance Contracting), vede la partecipazione di sette partner di quattro Paesi: ENEA per l’Italia; VITO, BPIE e Energinvest per il Belgio; IK4 per la Spagna; INESC TEC e EDP CNET per il Portogallo.

Con il contratto di rendimento energetico, conosciuto anche come EPC – Energy Performance Contract, una società di servizi energetici (Energy Service Company – ESCO), si obbliga al compimento di una serie di interventi e di servizi volti alla riqualificazione energetica di un edificio dietro un corrispettivo correlato all’entità dei risparmi energetici o al livello di miglioramento dell’efficienza.

“L’approccio innovativo di AmBIENCe consiste nell’incoraggiare i proprietari degli edifici ad assumere un ruolo di consumatori attivi, gestendo in maniera smart i propri consumi, attraverso opportuni programmi di demand-response che ricompensano i consumatori in cambio di una riduzione temporanea dei loro consumi energetici su richiesta”, sottolinea Marialaura Di Somma ricercatrice del Centro Ricerche ENEA di Portici e responsabile scientifica del progetto.