ENEA: al via Matera 2019, il progetto di turismo sostenibile

(Teleborsa) – In vista di Matera 2019 – Capitale europea della cultura – ENEA ha sviluppato, insieme agli studenti di due istituti locali nell’ambito di un percorso di Alternanza Scuola Lavoro, otto itinerari per lo sviluppo turistico, culturale e sostenibile della città disponibili su web e app per arricchire l’offerta culturale della città dei Sassi.

Sono alcuni dei risultati di “Smart Culture and Tourism”, il progetto volto a valorizzare il patrimonio urbano, culturale e paesaggistico della Regione.

Gli studenti delle scuole secondarie superiori “IIS G. B. Pentasuglia” e “IIS E. Duni – C. Levi” di Matera, hanno individuato una serie di itinerari fatti di luoghi, storie e persone tra i più significativi e simbolici, integrando l’analisi del passato e del presente della città alla fase di progetto del suo futuro, per stimolare risorse creative e propositive per la cittadinanza, promuovere il senso di appartenenza alla comunità e sostenere il turismo.

“Partendo dall’analisi delle risorse presenti in città e dei bisogni espressi dai cittadini, il progetto punta a costituire una grande rete sociale urbana con iniziative sul territorio per stimolare la comunità a condividere informazioni ed esprimere le proprie idee su diverse tematiche”, ha evidenziato Antonella Tundo della Divisione Smart Energy dell’ENEA e referente per questo progetto.