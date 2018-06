ENEA, al via candidature Premio Energy Manager 2018

editato in: da

(Teleborsa) – Sono iniziate, oggi 27 Giugno, le candidature per il Premio Energy Manager 2018, organizzato dalla Federazione italiana per l’uso razionale dell’energia (FIRE) in collaborazione con ENEA e KeyEnergy.

Il riconoscimento verrà assegnato nel corso di Key Energy, la manifestazione dedicata alle energie rinnovabili che si svolgerà a Rimini dal 6 al 9 novembre 2018 in contemporanea con Ecomondo.

Tra i criteri di partecipazione, essere stati nominati energy manager nel corso del 2018, aver realizzato progetti e attività per la riduzione dei consumi di energia, l’ottimizzazione dei processi e il ricorso alle fonti rinnovabili negli edifici e nelle strutture dell’organizzazione di appartenenza. Non saranno presi in considerazione gli interventi realizzati presso terzi.