ENEA al Global Forum on Modern Direct Democracy 2018

(Teleborsa) – Nell’ambito del Global Forum on Modern Direct Democracy 2018 in corso di svolgimento a Roma, domani giovedì 27 settembre, ENEA organizza l’incontro “Smart city, efficienza energetica e economia circolare: la ricerca ENEA per una città efficiente e sostenibile”.

Obiettivo dell’iniziativa è di evidenziare come la ricerca scientifica e l’innovazione tecnologica possano coinvolgere i cittadini per aumentare l’efficienza dei servizi, abbattere le emissioni di CO2 e migliorare la qualità della vita delle comunità urbane.

Per l’ENEA interverranno il presidente Federico Testa, i direttori dei dipartimenti di Tecnologie energetiche Gian Piero Celata, Efficienza energetica Roberto Moneta e Sostenibilità dei sistemi produttivi e territoriali Roberto Morabito.

Sempre dell’ambito del Global Forum, il direttore della divisione ENEA “Smart Energy” Mauro Annunziato parteciperà all’incontro “Il futuro della democrazia diretta in Italia nell’era della cittadinanza digitale globale”.