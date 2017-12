ENEA, accordo in India con Università Tecnologica per sviluppo rinnovabili

(Teleborsa) – ENEA e Università Tecnologica MMMUT in India hanno sottoscritto un accordo per la promozione delle energie rinnovabili nel Subcontinente.

ENEA si occuperà di progetti per la gassificazione della biomassa, per la produzione di energia termica/elettrica, di produzione di idrocarburi da biomasse e di energia solare termica a bassa temperatura. Inoltre, nella prima fase ENEA realizzerà studi di fattibilità per realizzare gassificatori di piccola taglia (50-60 kWe) in aziende agricole locali e si occuperà di organizzare corsi di formazione.

Le energie rinnovabili sono uno dei comparti chiave per promuovere una crescita sostenibile in India. È questo il presupposto che ha portato alla firma di un Memorandum of Understanding tra ENEA e Università Tecnologica Madan Mohan Malaviya (MMMUT) di Gorakhpur, nell’Uttar Pradesh, Stato dell’India settentrionale, quinto per estensione e primo per numero di abitanti dell’intero Subcontinente.

Le attività accademiche dell’ateneo indiano sono focalizzate sui temi di energia, ambiente e sviluppo sostenibile, in piena sintonia con la mission ENEA.