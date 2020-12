ENEA, accordo con periti industriali per formazione sui temi dell’efficienza energetica

editato in: da

(Teleborsa) – Formare i periti industriali su tutte le novità legate al mondo dell’efficienza energetica per cogliere le diverse opportunità di un settore che richiede esperti sempre più qualificati. È questo l’obiettivo del Protocollo d’intesa siglato da ENEA, Consiglio nazionale dei periti industriali e dei periti industriali laureati (CNPI) e Fondazione Opficium del CNPI per promuovere congiuntamente attività formative e informative rivolte a tutti quei professionisti che già operano nel campo dell’efficienza energetica e che abbiano interesse a entrare in questo settore.

L’accordo prevede la realizzazione di un pacchetto di corsi modulari per venire incontro alle diverse esigenze formative di ogni professionista. L’obiettivo, infatti, è formare figure che possano essere di supporto a imprese, pubbliche amministrazioni e singoli cittadini per migliorare i livelli di efficienza energetica. Quindi una formazione di base, ma anche corsi più strutturati per chi desidera conseguire la certificazione di Esperto in Gestione dell’Energia. Non ultimo una formazione mirata per chi vuole occuparsi delle attività legate agli incentivi introdotti con il decreto Rilancio.

Ma l’accordo non si esaurisce solo all’attività di formazione: è prevista anche una parte dedicata alla divulgazione di tutte le tematiche legate ai temi di efficienza energetica e alla diffusione di buone pratiche sul tema. “Quest’ultimo punto rappresenta per noi un aspetto importante, in virtù del ruolo affidato all’ENEA in materia di promozione dello sviluppo e trasferimento di tecnologie, sistemi e servizi ad alta efficienza energetica per la competitività e la qualificazione dei comparti produttivi nazionali, per diffondere una cultura dell’efficienza energetica e contribuire all’evoluzione comportamentale”, ha dichiarato Fabrizio Martini del Dipartimento Unità Efficienza Energetica dell’ENEA, responsabile del Protocollo d’intesa per l’Agenzia.