Enea a Ecomondo con l’auto ibrida a idrogeno. Testa: “Tema qualità vita importantissimo”

(Teleborsa) – “Il tema delle città e della qualità di vita in esse è importantissimo e quindi come ente nazionale di ricerca in queste tematiche ci siamo concentrati su un modello sperimentale di automobile totalmente elettrica alimentata da una cella combustibile ad idrogeno che consente un’autonomia di più di 70 km e cosa più importante non produce nessun inquinamento”.

A dirlo Federico Testa, presidente Enea, presente a Ecomondo 2017, il salone dell’economia green che si tiene alla Fiera di Rimini., da oggi a venerdì 10 novembre 2017.

Enea è presente alla fiera con 3 stand: Ecomondo, Key Energy e Città sostenibile.