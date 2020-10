ENAV sottoscrive due prestiti legati a obiettivi di sostenibilità

editato in: da

(Teleborsa) – ENAV ha sottoscritto due ESG Sustainability Linked Term Loans per un ammontare complessivo di 150 milioni di euro attraverso due operazioni distinte.

I presiti sono stati sottoscritti per un importo di 100 milioni di euro con Intesa Sanpaolo e 50 milioni di euro con Mediobanca. Entrambi gli istituti di credito agiranno sia in qualità di Original Lender che di Sustainability Coordinator.

Le linee di credito, della durata di 3 anni, prevedono un tasso d’interesse indicizzato all’EURIBOR, con un meccanismo di pricing legato anche al raggiungimento di specifici target in ambito ESG.

Queste operazioni si inseriscono nel percorso già intrapreso da ENAV, di integrazione della sostenibilità nella propria strategia industriale che mira a coniugare crescita e sviluppo sostenibile e conferma il forte impegno del Gruppo nell’evolvere verso un modello finalizzato a consolidare sempre di più la sostenibilità come elemento strategico per la creazione di valore per tutti i suoi stakeholder.

l Loans rientrano nella ordinaria gestione, proattiva e prudenziale, della liquidità e verranno utilizzati per ottimizzare i flussi di cassa nei prossimi anni.