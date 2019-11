ENAV si aggiudica Premio per Report di Sostenibilità

editato in: da

(Teleborsa) – Prestigioso riconoscimento per ENAV alla quale è stato assegnato il Premio al Report di Sostenibilità per la categoria “aziende di medio-grandi dimensioni” dal Dipartimento di Scienze Economiche e Aziendali dell’Università di Pavia, insieme ad Alleanza Italiana per lo Sviluppo Sostenibile, Associazione Italiana Revisori Contabili, Associazione Italiana per la Direzione del Personale e Refinitiv Italia.

Il Premio al Report di Sostenibilità riconosce l’impegno delle aziende italiane sulla base delle loro Dichiarazioni Non Finanziarie. ENAV è stata scelta tra un gruppo di società, tra i 500 e i 5.000 dipendenti, per aver presentato “un Report con un ottimo bilanciamento dei criteri analizzati e, in particolare, un forte orientamento strategico e un solido approccio quantitativo”.

Alla cerimonia di premiazione sono intervenuti come keynote speaker, il professor Ken Merchant dell’University of Southern California e

Sara Lovisolo, Group Sustainability Manager di Borsa Italiana.

SGUARDO “SOSTENIBILE” AL FUTURO – Grande soddisfazione del Presidente di ENAV Nicola Maione per il risultato ottenuto dalla Società: “Siamo molto orgogliosi di questo riconoscimento. Per ENAV la sostenibilità non è solo sinonimo di sicurezza del volo e rotte verdi ma anche attenzione alle persone, alla comunità e a tutti i nostri stakeholders per contribuire a far sì che il benessere della nostra generazione non comprometta il benessere delle generazioni future”.