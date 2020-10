ENAV si aggiudica contratto in Ruanda

editato in: da

(Teleborsa) – ENAV, attraverso la controllata IDS AirNav, società specializzata nei sistemi di gestione delle informazioni aeronautiche, si è aggiudicata un contratto del valore di 2,2 milioni di dollari per Rwanda Airports Company (RAC) – il service provider per il controllo del traffico aereo in Ruanda.

Il contratto – si legge nella nota ufficiale – “prevede la fornitura, l’installazione e la manutenzione dei sistemi di gestione delle comunicazioni aeronautiche denominati AMHS (Aeronautical Message Handling System) e delle informazioni aeronautiche denominati AIM (Aeronautical Information Management), grazie ai quali RAC potrà gestire e pubblicare in maniera efficace tutti i dati statici e dinamici fondamentali per il controllo del traffico aereo, come ad esempio NOTAM (NOtice To AirMen), necessari per comunicare alla comunità aeronautica tutte le informazioni utili alla navigazione aerea, i piani di volo o i vari bollettini che vengono emessi”.

L’implementazione di queste piattaforme, che saranno operative entro il primo semestre del 2021, consentirà al service provider del Ruanda di utilizzare un sistema completo e di alta tecnologia e di diventare di fatto uno degli ANSP più all’avanguardia nel continente africano.

Soddisfazione espressa da Paolo Simioni, AD di ENAV: “Questa ulteriore commessa dimostra come il nostro impegno nell’espansione sui mercati esteri, che ci vede presenti in più di 100 Paesi nel mondo, stia portando i risultati attesi. Rispetto ai primi sei mesi dello scorso anno, il fatturato da attività non regolamentata è triplicato. L’eccellenza dei nostri servizi e prodotti rappresenta un pilastro su cui continuare ad investire, nella consapevolezza che questa diversificazione aumenta il valore di ENAV”.