ENAV sceglie Leonardo in partnership con Telespazio e IDS per gestione droni

editato in: da

(Teleborsa) – ENAV, società per il controllo del traffico aereo, annuncia la conclusione della procedura di gara per la selezione del partner industriale che affiancherà l’Azienda nello sviluppo di una piattaforma per l’erogazione dei servizi di Unmanned Aerial Vehicles Traffic Management (UTM), ovvero per la gestione dei cosiddetti “droni”.

Il partner selezionato da ENAV è una compagine industriale guidata da Leonardo in partnership con Telespazio e IDS Ingegneria Dei Sistemi e acquisirà il 40% della newco per la gestione di tali servizi, di cui ENAV deterrà la maggioranza con il 60% del capitale.

ENAV “si propone, tramite questa operazione, di far coesistere il traffico aereo tradizionale con le esigenze della nuova tipologia di traffico, consentendo l’impiego dei droni per un numero crescente di servizi anche di pubblica utilità, ai massimi livelli di safety”.

“Con questa operazione ENAV assume un ruolo guida nell’innovazione tecnologica del settore con l’obiettivo primario di garantire la sicurezza, pilastro della nostra mission, e di poter cogliere le importanti opportunità del business” – commenta Roberta Neri, AD di ENAV – spiegando che “la gestione dei droni è una delle linee di sviluppo del Piano Industriale 2018-2022”.