ENAV, risultati positivi nei nove mesi con la crescita del traffico

editato in: da

(Teleborsa) – Risultati trimestrali in miglioramento per ENAV, che ha chiuso i nove mesi al 30 settembre 2018 con una crescita del traffico di rotta e di terminale rispettivamente del 9,2% e del 4,2% in termini di unità di servizio rispetto al 30 settembre 2017.

I ricavi totali sono risultati pari a 675,6 milioni di euro, in rialzo dello 0,4% rispetto ai primi nove mesi del 2017, con una forte crescita dei ricavi da attività operativa.

In aumento dell’1,9% il Margine Operativo Lordo (EBITDA), rispetto al 30 settembre 2017, che raggiunge i 235 milioni di euro, con un margine EBITDA al 34,8%, in aumento (+0,6 p.p.) rispetto al 2017.

L’utile netto consolidato dei primi nove mesi del 2018 raggiunge 98,8 milioni di euro, in aumento del 10,2% rispetto allo stesso periodo del 2017.

La posizione finanziaria netta al 30 settembre 2018 è negativa per 55,3 milioni di euro in netto miglioramento rispetto all’importo negativo di 117,5 milioni di euro registrato al 31 dicembre 2017.

Confermata la guidance 2018 fornita al mercato lo scorso marzo.

“I primi nove mesi dell’anno confermano in Italia il traffico aereo sta crescendo in modo deciso e con tassi superiori agli altri principali paesi europei – ha dichiarato l’Amministratore Delegato Roberta Neri – . Nonostante questa crescita dei volumi gestiti, abbiamo garantito un’eccellente qualità del servizio in termini di safety e puntualità, con performance ai vertici tra i maggiori paesi europei, grazie alle nostre persone ed agli importanti investimenti in sicurezza ed innovazione. L’attivazione della procedura Free Route, che permette alle compagnie aeree di risparmiare tempo, carburante ed emissioni di CO2, ci ha non solo consentito di attrarre flussi di traffico ma, in questi primi nove mesi, ha permesso ai vettori di risparmiare globalmente circa 30 milioni di kg di carburante, a tutto beneficio dell’ambiente e dei costi per le compagnie aeree. Rimaniamo focalizzati sugli obiettivi del piano industriale: garantire un servizio di alta qualità per sicurezza e puntualità attraverso una Società sempre più efficiente, orientata al futuro e pronta a cogliere le opportunità di un mercato in forte e rapida evoluzione quale è il trasporto aereo”.