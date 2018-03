Enav, ricavi e traffico in crescita nei primi nove mesi

editato in: da

(Teleborsa) – Enav ha chiuso i primi nove mesi con il traffico di rotta aumentato del 2% rispetto al 30 settembre 2015, grazie soprattutto all’andamento positivo del traffico aereo internazionale che ha registrato una crescita del 3,2% delle unità di servizio.

Il traffico di terminale (che riguarda le attività di decollo e atterraggio nel raggio di 20 km dalla pista), in termini di unità di servizio, mostra una dinamica di crescita in linea con il traffico di rotta, con un incremento del 3,6% a cui ha contribuito la componente di traffico internazionale in crescita del 6,3%.

“Il terzo trimestre conferma il trend di crescita ed efficienza della società visto nei primi sei mesi dell’anno con tutti i valori in ulteriore miglioramento, grazie non solo ad un’attenta gestione, ma anche alla forte ripresa del traffico aereo nella stagione estiva”, ha detto Roberta Neri, Amministratore Delegato di Enav, commentando i risultati. “Vediamo ulteriori margini di miglioramento e siamo fiduciosi sulla chiusura dell’anno”.

I ricavi netti totali consolidati al 30 settembre 2016 hanno raggiunto 662,1 milioni di euro, in crescita del 3,1% rispetto ai 642 milioni di euro dei primi nove mesi del 2015.

Il Margine Operativo Lordo (Ebitda) consolidato cresce del 6,5% a 208 milioni di euro mentre il Risultato Operativo (EBIT) aumenta del 21% raggiungendo 107,4 milioni di euro.

L’utile netto consolidato al 30 settembre 2016 mostra un incremento dell’11,7% attestandosi a 70,4 milioni di euro contro i 63 milioni di euro del corrispondente periodo dell’anno precedente.