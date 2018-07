Enav, revocati gli scioperi e voli regolari il 21 luglio

editato in: da

(Teleborsa) – Raggiunto l’accordo per il rinnovo del contratto di lavoro dei controllori di volo. Revocati di conseguenza gli scioperi locali indetti per sabato 21 luglio e quindi voli regolari. Enav e Organizzazioni sindacali hanno infatti sottoscritto l’intesa sulla parte economica, che riguarda anche i dipendenti amministrativi dell’Ente ora società per azioni, nel corso di una riunione che si è svolta al Ministero dei Trasporti. Filt-Cisl precisa che è stato “siglato l’accordo per il rinnovo della parte economica del contratto dei controllori di volo e del personale amministrativo con aumenti medi sia sulle voci fisse sia su quelle variabili della retribuzione”.

“L’accordo prevede, inoltre, nuove assunzioni di personale entro il 2019 come da noi richiesto – ha sottolineato il coordinatore nazionale del trasporto aereo della Filt Cgil, Fabrizio Cuscito – e l’intesa rappresenta un buon risultato in vista della definizione della parte normativa che avverrà nei prossimi mesi e del rinnovo del contratto collettivo nazionale del trasporto aereo, la cui trattativa si aprirà la prossima settimana per tutte le categorie del settore”.

Enav è un’azienda strategica per il Paese – ha da parte sua dichiarato Salvatore Pellecchia, Segretario generale aggiunto di Fit-Cisl – e alla base dei suoi importanti risultati c’è la professionalità dei suoi dipendenti, che garantiscono la sicurezza dei nostri voli: non bisogna dimenticarselo. Tutto questo è stato possibile anche grazie agli importanti passi avanti fatti dall’Enav e alla efficace mediazione del Ministero dei Trasporti”.

Per sabato 21 erano in programma due scioperi nazionali dei controllori di volo dell’Enav, uno indetto dalle organizzazioni sindacali Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uiltrasporti e Unica e uno indetto dall’organizzazione sindacale Ugl-Ta, oltre a diversi stop locali. Alla mobilitazione avevano aderito anche i dipendenti della compagnia spagnola Vueling e quelli di Blue Panorama. Per legge, erano in ogni caso garantiti i voli compresi in fasce orarie protette, ovvero dalle 7 alle 10 e dalle 18 alle 21.