ENAV, Presidente Scaramella: “Noi esempio virtuoso invidiato anche all’estero”

(Teleborsa) – ENAV è un esempio “virtuoso” ed una realtà italiana ammirata anche all’estero. Lo ha detto il Presidente dell’ENAV, Roberto Scaramella, in una intervista rilasciata a teleborsa in occasione del convegno “Trasporto aereo: volano per lo sviluppo del Paese”, organizzato dalla società che gestisce le torri di controllo.

Un passato in Meridiana, poi in ALA, ora è a capo delle torri di controllo. Da tecnico del settore aviation e guardando ai dati del traffico quali sono le potenzialità di Enav?



rappresenta soprattutto un esempio virtuoso, in cui la collaborazione tra mondo istituzionale e mondo manageriale ha saputo dar vita a una realtà che viene guardata con interesse e attenzione dai nostri colleghi controllori di volo degli altri Paesi, sia limitrofi che in nord America", ha affermato Scaramella. "Enav è una bellissima realtà, rappresenta un intero settore della catena del valore del trasporto aereo