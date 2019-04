Enav, Maione apre l’assemblea dei soci per l’approvazione del bilancio 2018

editato in: da

(Teleborsa) – “Il 2018 è stato un anno importante per le molte linee d’azione intraprese dalla società sul piano industriale. Enav guarda al futuro con concretezza e e reattività”. Così il presidente di Enav, Nicola Maione, all’apertura dell’Assemblea degli azionisti con all’ordine del giorno l’approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2018 – che ha chiuso con un utile netto pari a 114,4 milioni (+12,7%) – e la destinazione dell’utile di esercizio. Nel corso dell’Assemblea prevista, inoltre, l’integrazione del board con un nuovo consigliere e la nomina del presidente del Consiglio di Amministrazione.

Presente all’Assemblea un numero di azionisti pari all’80,71% del capitale sociale della società di assistenza al volo di cui il 53,2% è rappresentato dal ministero dell’Economia.

“Nonostante il rallentamento dell’economia internazionale che nel 2018 ha avuto effetti anche sull’Italia non ci sono state ricadute negative, nel nostro Paese, per quanto riguarda il trend del comparto aereo” ha affermato Maione. Per quanto riguarda gli obiettivi di performance operativa previsti dal Piano di Performance, dal punto di vista della rotta è stato sottolineato dal Presidente “il raggiungimento del risultato di 0,024 minuti di ritardo per volo attribuibili al controllore del traffico aereo a fronte di un obiettivo fissato a 0,11 minuti di ritardo per volo assistito”. Un risultato che si è tradotto in “un risparmio per le compagnie aeree pari a 15 milioni di euro”.