ENAV, firmato contratto da 2,15 milioni di euro in Brasile

(Teleborsa) – ENAV, la società che gestisce il traffico aereo civile in Italia, ha firmato un contratto da 2,15 milioni di euro con il service provider brasiliano Comissao de Implantacao do Sistema de Controle do Espaco Aéreo (CISCEA) per l’ammodernamento dei sistemi di Aeronautical Information Management (AIM). La società italiana ha portato a termine l’operazione tramite la controllata IDS AirNav.

“Il Brasile si conferma uno dei più importanti clienti tra gli oltre 100 paesi in cui opera il Gruppo ENAV con i propri servizi di consulenza aeronautica e fornitura di avanzati sistemi software per la gestione del traffico aereo – ha commentato l’AD di ENAV Paolo Simioni – ENAV continua a rafforzare la propria presenza commerciale all’estero nella fornitura di alta tecnologia nell’ambito dell’Air Traffic Management”.

Il contratto (della durata di 24 mesi) prevede l’ammodernamento dei sistemi per validare le procedure strumentali di volo, per progettare rotte e spazi aerei, per gestire la cartografia aeronautica e pubblicare tutti i dati fondamentali per il controllo del traffico aereo. Inoltre, IDS AirNav fornirà nuovi moduli del sistema AIM tra cui l’applicativo per la distribuzione dei dati di pubblicazione aeronautica e per la gestione dei bollettini prevolo.