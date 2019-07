ENAV finalizza acquisizione Divisione Air Navigation di IDS

editato in: da

(Teleborsa) – ENAV allarga il proprio perimetro nel business non regolamentato. Il Gruppo che offre in esclusiva servizi alla navigazione aerea civile nello spazio aereo di competenza italiana ha finalizzato l’acquisizione della Divisione Air Navigation di IDS – Ingegneria dei Sistemi S.p.A.

L’operazione si è conclusa a fronte di un corrispettivo pari a 41 milioni di euro, al netto degli aggiustamenti previsti nel contratto preliminare, e corrispondente ad un multiplo EV/EBITDA di 5,5x, su un EBITDA 2018 pari a 8,9 milioni di euro. Saranno 150 le risorse della Divisione Air Navigation di IDS che transiteranno nel Gruppo ENAV.

Il closing dell’operazione fa seguito alla sottoscrizione del contratto preliminare annunciato a marzo, all’avveramento di specifiche condizioni in esso richiamate oltre che al buon esito delle attività di due diligence. Contestualmente al closing, è stata altresì sottoscritta tra le parti un’intesa che prevede la possibilità da parte di ENAV, entro giugno 2020, di rilevare anche le attività della divisione Air Navigation, attualmente inglobate in IDS North America e IDS Australasia con modalità che saranno nel prosieguo definite e subordinatamente al buon esito della due diligence.

La nuova società, denominata IDS AirNav, manterrà il suo pieno focus sullo sviluppo di soluzioni software nei settori della gestione delle informazioni aeronautiche e gestione del traffico aereo attualmente adottati da circa cento clienti tra Italia, Europa e paesi extra-europei. La Divisione oggetto dell’operazione propone un set completo di soluzioni complementari all’offerta di ENAV, con particolare riferimento alla suite di sviluppo di progettazione degli spazi aerei, al database per la gestione delle informazioni aeronautiche e ad altri servizi essenziali per i service provider del controllo del traffico aereo.

“Siamo particolarmente orgogliosi di aver portato a termine questa importante acquisizione che arricchisce il Gruppo ENAV di un’eccellenza italiana presente in tutto il mondo nel settore ATM, IDS AirNav – ha dichiarato Roberta Neri, Amministratore Delegato di ENAV – . Siamo certi che grazie a questa acquisizione il Gruppo ENAV, già riconosciuto come leader a livello internazionale per la qualità dei servizi nel controllo del traffico aereo, diventerà un player estremamente competitivo anche nel settore non regolamentato dei servizi e delle tecnologie dell’Air Traffic Management, sia in termini di portafoglio prodotti che di penetrazione geografica, più che raddoppiando il fatturato del gruppo nelle attività non regolamentate. Inoltre, l’integrazione delle attività e del personale di IDS AirNav potrà generare sinergie industriali anche nel business regolato”.

Il Consiglio di Amministrazione di IDS AirNav, composto da manager del Gruppo ENAV, sarà presieduto da Vincenzo Smorto, con la carica di Presidente Esecutivo. A partire dalla data odierna l’attività di IDS AirNav verrà consolidata nel bilancio del Gruppo ENAV.