editato in: da

(Teleborsa) – L’Enav ha firmato un nuovo contratto in Canada del valore di 1,5 milioni di dollari canadesi (972mila euro). In una nota la Società comunica che attraverso la controllata Ids AirNav, specializzata nei sistemi di gestione delle informazioni aeronautiche, “si è aggiudicata un contratto con Nav Canada, il service provider per il controllo del traffico aereo canadese, per la fornitura e lo sviluppo di un nuovo sistema di gestione delle informazioni aeronautiche”.