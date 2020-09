ENAV chiude primo semestre con utile di 15,6 milioni euro

editato in: da

(Teleborsa) – ENAV chiude il primo semestre con un utile netto di 15,6 milioni di euro, nonostante il forte impatto della crisi innescata dalla pandemia di Covid-19 sul settore del trasporto aereo. Uno scenario caratterizzato da un forte calo del traffico aereo, che ha toccato punte del 90% nei mesi immediatamente successivi al lockdown, dopo un primo bimestre positivo che evidenziava una crescita del 10% del traffico. Alla fine del semestre il traffico di rotta risulta in diminuzione del 58,4% ed il traffico di terminale del 60,1% in termini di unità di servizio. A luglio e agosto si è poi registrata una ripresa fino al 50% dei voli rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente.

“Il settore del trasporto aereo è uno dei più colpiti dagli effetti della pandemia causata dal Covid-19”, ha commentato l’Ad Paolo Simioni, ricordando che, pur in un contesto difficile, ENAV resta “concentrata sul futuro” con investimenti in sicurezza ed innovazione. Sotto il profilo economico, Simioni ha spiegato che “la società ha una struttura patrimoniale solida e beneficia di un sistema regolatorio che mitiga gli impatti derivanti dal rischio traffico, anche in presenza della deroga temporanea al meccanismo del balance proposta dalla Commissione Europea per gli anni 2020 e il 2021”.

I ricavi totali consolidati, nel primo semestre del 2020, si attestano così a 372,5 milioni di euro, in diminuzione del 10,7% rispetto al corrispondente periodo dello scorso anno grazie alla componente di balance, che ha inciso positivamente per 191,4 milioni di euro permettendo un recupero parziale del minor traffico generato a consuntivo rispetto ai dati pianificati nella tariffa 2020.

I ricavi da attività operativa scendono a 164,4 milioni, mentre i ricavi da mercato non regolamentato raggiungono gli 11,7 milioni di euro,rispetto ai 4,1 milioni di euro del primo semestre 2019.

Al fine di preservare i margini, la liquidità e il perimetro occupazionale sono state avviate nel secondo trimestre una serie di iniziative di efficienza sui costi, che hanno fatto scendere i costi operativi del semestre a 284,5 milioni di euro, in diminuzione del 5,9% rispetto al primo semestre 2019.

Gli sforzi di efficientamento dei costi hanno contribuito a contenere la diminuzione dell’EBITDA consolidato che si attesta a 88 milioni di euro in riduzione del 23,5% rispetto allo stesso periodo del 2019. Il Risultato Operativo (EBIT) è pari a 20,5 milioni di euro, in decremento del 58,7% rispetto al primo semestre 2019.

L’indebitamento finanziario netto è pari a 98,5 milioni di euro, con un effetto negativo di 224,9 milioni di euro rispetto al dato del 31 dicembre 2019 che presentava un saldo positivo di 126,4 milioni di euro. La differenza è da attribuire alla dinamica degli incassi e

pagamenti connessi all’operatività ordinaria ed al differimento concesso alle compagnie aeree nel pagamento del volato riferito ai mesi da febbraio a maggio 2020, che sarà incassato a novembre.

A causa dell’incertezza legata al persistere della crisi sanitaria, che sta coinvolgendo ancora il trasporto aereo internazionale, ENAV ritira il proprio outlook 2020, che prevedeva ricavi in diminuzione mid-single digit rispetto al 2019 e un utile netto in diminuzione high-single digit rispetto al 2019. Viene invece confermato l’outlook sul valore dei capex a fine anno a circa 80 milioni di euro.