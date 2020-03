ENAV, Assemblea ordinaria “in unica convocazione” il 21 maggio

editato in: da

(Teleborsa) – Il Consiglio di Amministrazione di ENAV, riunito sotto la presidenza di Nicola Maione, causa emergenza Covid-19, con l’integrazione della delibera dello scorso 12 marzo ha deciso la variazione della data dell’Assemblea di approvazione del bilancio e la modifica del calendario degli eventi societari 2020. L’Assemblea ordinaria si terrà così “in unica convocazione” il giorno 21 maggio 2020.

Il Cda della società, in considerazione del perdurare della situazione epidemiologica e dei provvedimenti del Governo per contenerne gli effetti, ha anche stabilito che l’Assemblea si svolga con le più appropriate modalità per consentire la partecipazione degli azionisti nel rispetto delle misure restrittive per contenere il diffondersi dell’epidemia COVID-19″.

Considerata la nuova data dell’Assemblea, ENAV conferma che il dividendo relativo all’esercizio 2019 verrà posto in pagamento il 27 maggio 2020, con data stacco cedola il 25 maggio 2020 e record date il 26 maggio 2020.