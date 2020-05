ENAV, assemblea approva bilancio e dividendo. Nomina CdA

editato in: da

(Teleborsa) – L’Assemblea degli Azionisti di ENAV ha approvato il bilancio per l’esercizio 2019 e deliberato di corrispondere agli azionisti un dividendo pari a 113,2 milioni di euro equivalente a 0,2094 euro per azione ordinaria. Il dividendo verrà posto in pagamento il 27 maggio 2020, con data stacco cedola il 25 maggio 2020 e record date il 26 maggio 2020.

I soci, dopo avere determinato in 9 il numero dei componenti del nuovo Consiglio di Amministrazione della società, ha provveduto alla nomina dello stesso, con durata del mandato per il triennio 2020-2022 e pertanto fino all’Assemblea convocata per l’approvazione del bilancio al 31 dicembre 2022.

L’Assemblea ha registrato la partecipazione dell’85,20% del capitale sociale.

Il nuovo Consiglio di Amministrazione risulta così composto: Francesca Isgrò, Paolo Simioni, Angela Bergantino, Fabio Pammolli,

Giuseppe Lorubio e Laura Cavallo (appartenenti alla Lista di maggioranza (Lista 1) presentata dall’Azionista di maggioranza Ministero dell’Economia e delle Finanze, rappresentante il 53,28% del capitale sociale, votata dal 62,54% del capitale rappresentato in assemblea e Antonio Santi, Fabiola Mascardi e Carlo Paris (appartenenti alla lista di minoranza (Lista 2) presentata da un gruppo di società di gestione del risparmio e investitori istituzionali, complessivamente titolari del 5,10243% del capitale sociale, votata dal 29,18% del capitale rappresentato in assemblea.

Francesca Isgrò è stata inoltre nominata Presidente del Consiglio di Amministrazione della società.

L’Assemblea ha deliberato in merito alla richiesta di autorizzazione all’acquisto e alla disposizione di azioni proprie, previa revoca della precedente autorizzazione di cui alla delibera dell’Assemblea degli Azionisti del 27 aprile 2018 per la sola parte non eseguita. L’Assemblea ha inoltre definito, secondo quanto proposto dal Consiglio di Amministrazione, finalità, termini e condizioni dell’acquisto di azioni proprie, fino a un massimo di 1.200.000, individuando in particolare le modalità di calcolo del prezzo di acquisto, nonché le modalità operative di effettuazione delle operazioni di acquisto. L’autorizzazione è stata concessa principalmente a servizio dei piani di incentivazione adottati dalla Società oltre che per attività di sostegno alla liquidità del mercato.