Enav, assemblea approva bilancio. A Mef cedola da 58 milioni

(Teleborsa) – Approvato a larga maggioranza (96,4%) dall’assemblea ordinaria degli azionisti di Enav il bilancio 2018 che si è chiuso con ricavi consolidati pari a 889,7 milioni di euro, in rialzo dello 0,9% rispetto al 2017, e con un utile netto consolidato in crescita del 12,7% a 114,4 milioni di euro. La capogruppo Enav spa ha realizzato un utile netto di 102,9 milioni.

Via libera dell’assemblea, con le stesse maggioranze, anche all’approvazione della proposta di un dividendo ordinario di 0,1998 euro per azione (+7%), pari a 108 milioni di euro, di cui il 53,28% a favore del Mef, circa 58 milioni di euro (57,7). Per il Tesoro si tratta dell’assegno più alto mai incassato dall’Enav. La società ha dovuto prelevare anche 10,4 milioni dalla riserva disponibile di utili portati a nuovo oltre a 97,7 milioni dall’utile 2018.

Il pagamento del dividendo avverrà il 22 maggio prossimo con stacco della cedola il 20 maggio. Il capitale rappresentato in assemblea è stato pari all’80,71%.

L’Assemblea ha confermato Nicola Maione presidente. Su proposta del Mef, invece, il docente di diritto tributario Pietro Bracco è entrato nel consiglio di amministrazione di Enav al posto di Roberto Scaramella che aveva rassegnato le dimissioni dal cda lo scorso novembre.