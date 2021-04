ENAV argina l’impatto Covid. Controllo costi bilancia calo traffico

editato in: da

(Teleborsa) – Il Consiglio di Amministrazione di ENAV, riunitosi oggi sotto la presidenza di Francesca Isgrò, ha approvato il progetto di Bilancio 2020 e il Bilancio consolidato di Gruppo 2020. L’anno della pandemia di Covid-19 è stato caratterizzato dal forte calo del traffico aereo (-60% circa), che ha segnato punte del -90% durante i mesi di lockdown, dopo aver registrato un +10% nel primo bimestre, in linea con il trend registrato nel resto d’Europa.

Analogamente, l’ENAV ha registrato un traffico di rotta e di terminale in diminuzione di circa il 60% anno su anno, in termini di unità di servizio, anche è riuscita a contenere la riduzione dei ricavi a a 771,3 milioni di euro (-14,6%). I ricavi da attività operativa, in particolare, si sono attestati a 352,2 milioni di euro in diminuzione del 63%, compensati parzialmente dal balance.

Grazie ad un attento controllo dei costi, la società è riuscita ad archiviare un EBITDA consolidato di 210,8 milioni di euro, limitando il calo al 30,4% rispetto al 2019, ed un utile netto consolidato di 54 milioni di euro. in diminuzione del 54,4% rispetto 2019.

L’Amministratore Delegato Paolo Simioni, commentando i risultati, ha parlato dell’anno “peggiore di sempre per l’aviazione”, ma ha ricordato che “le azioni di contenimento dei costi messe in atto dalla società hanno consentito di limitare gli effetti economici negativi“. “In uno scenario così complesso, consapevoli del ruolo strategico che ENAV svolge per il Paese – ha sottolineato – abbiamo continuato a garantire il servizio con efficienza, regolarità, sicurezza e salvaguardia della salute delle nostre persone, utilizzando tutte le leve necessarie per proseguire ad investire sulla professionalizzazione delle risorse, sulla digitalizzazione dei sistemi e sulla sostenibilità”.

In considerazione dell’incertezza dei volumi di traffico attesi, il CdA ha proposto di non distribuire il dividendo relativo al 2020, confermando la precedente dividend policy per gli anni a venire, a partire dal 2021 “Credo sia la scelta opportuna – ha commentato l’Ad – sono convinto che i nostri stakeholder ci sosterranno, consapevoli della capacità e della solidità che la Società può garantire nel lungo periodo”.

Guardando al futuro, Simioni ha ricordato che “ENAV è una smart company che ha molte sfide da affrontare, dall’integrare l’Intelligenza Artificiale nel nuovo modello operativo di gestione del traffico aereo, allo sviluppare il cosiddetto U-Space, lo spazio aereo dedicato ai droni”.