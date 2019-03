Enav, accordo per acquisizione divisione Air Navigation di IDS

editato in: da

(Teleborsa) – ENAV ha sottoscritto un’intesa finalizzata all’acquisizione del 100% della divisione Air Navigation di IDS – Ingegneria dei Sistemi.

La divisione Air Navigation si occupa di sviluppare soluzioni software nei settori della gestione delle informazioni aeronautiche e gestione del traffico aereo. IDS è tra i principali fornitori di alcuni prodotti e servizi ATM a livello mondiale, con oltre 100 clienti, tra cui ENAV, distribuiti geograficamente tra Italia, Europa e paesi extra-europei.

La divisione Air Navigation ha la sua sede principale in Italia, oltre a sedi estere tra cui principalmente Canada e Australia. Sulla base di stime preliminari per il 2018, la divisione Air Navigation di IDS presenta ricavi per 24 milioni di euro con un margine Ebitda atteso in linea con quello del Gruppo ENAV.