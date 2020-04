Enac sospende riscossione pagamenti da settore aeronautico

editato in: da

(Teleborsa) – Sospensione delle fatture e della riscossione di quelle in scadenza e proroga al 31 luglio del pagamento della quota annuale di iscrizione all’Albo Gente dell’Aria. Sono alcuni dei provvedimenti di Enac (Ente Nazionale per l’Aviazione Civile) per dare sostegno alle imprese del settore aeronautico e all’intero sistema del trasporto aereo, nell’attuale situazione di emergenza epidemiologica da Covid-19.

Nello specifico, l’Ente ha previsto la sospensione dell’emissione delle proprie fatture e della riscossione di quelle in scadenza, “fino alla cessazione dello stato di emergenza Covid-19, oppure fino a una data antecedente stabilita con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri”, continuando a effettuare tutte le prestazioni richieste con le modalità in vigore prima dello stato di emergenza.

Enac informa infine di aver disposto di non procedere all’applicazione dei diritti – stabiliti dal proprio Regolamento per le Tariffe – per l’approvazione di modifiche agli aeromobili o alle organizzazioni atte a consentire il trasporto di pazienti affetti da Covid-19 o presidi sanitari e farmaci correlati con la pandemia in corso.

(Foto: Enrico Massidda)