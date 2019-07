ENAC-SIS 118, firmato Protocollo d’Intesa

editato in: da

(Teleborsa) – Protocollo d’Intesa firmato da ENAC e SIS 118 sottoscritto rispettivamente dal Direttore Generale Alessio Quaranta e del Presidente Mario Balzanelli. Il documento è finalizzato a migliorare e standardizzare il livello di sicurezza delle operazioni in elicottero (HEMS) e a formare e addestrare il personale addetto, ma non direttamente sottoposto alla certificazione e sorveglianza ENAC, come il personale sanitario.

In particolare il Protocollo, avrà per oggetto: l’applicazione della normativa HEMS in Italia da parte di tutti i soggetti interessati, garantire una più elevata sicurezza del volo, favorire la pianificazione delle attività di emergenza sanitaria secondo i rispettivi

requisiti di appropriatezza, fornire una base di riferimento tecnica – operativa univoca per la preparazione dei

capitolati speciali di appalto per l’elisoccorso, fissare principi di “best practices”, definire specifiche linee guida per l’utilizzo standardizzato degli aeromobili in ambito HEMS e formare e qualificare i soggetti interessati tenendo anche conto delle

raccomandazioni ANSV (Agenzia Nazionale Sicurezza Volo) di estendere al personale operativo delle Centrali 118 requisito formativo sulle specificità relative all’impiego del mezzo aereo.

Alessio Quaranta, Direttore Generale ENAC, ha definito questo accordo come “molto importante, in quanti i voli HEMS sono più rischiosi di normali voli per la componente di emergenza e devono essere operati con una consapevolezza ancora maggiore. Il training rappresenta un forte potenziale da sviluppare per armonizzare i requisiti formativi delle persone che fanno parte del sistema del soccorso sui mezzi aerei. Accogliamo con favore il Protocollo che traccerà il percorso comune più idoneo per rispondere ai requisiti internazionali di sicurezza”.

Il Presidente SIS 118, Mario Balzanelli, ha evidenziato come “l’elisoccorso si presenta come una risorsa moderna di fondamentale importanza per le organizzazioni di soccorso del Paese, chiamate sempre a fare la differenza. Il Protocollo è finalizzato ad inaugurare una nuova stagione di eccellenza dell’elisoccorso SET118, nelle situazioni di elevata criticità clinica, mirata ad assicurare a tutti gli operatori coinvolti omogeneità dei percorsi formativi e gestionali, conformi allo stato dell’arte internazionale del settore, in modo da conferire maggiore sicurezza riguardo le condizioni di impiego strategico, valorizzando, di conseguenza, i criteri di necessaria ottimizzazione delle risorse”.