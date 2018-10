ENAC, Riggio: “Lascio l’Ente con 83 milioni di avanzo e ampio piano investimenti”

editato in: da

(Teleborsa) – Discorso di fine mandato per il Presidente dell’ENAC, Vito Riggio, che lascia la carica dopo 15 anni alla guida dell’Ente che regola il settore de trasporto aereo.

Il Presidente ha salutato gli operatori aeroportuali, tracciando un bilancio della stagione estiva 2018 ed anche una sintesi di questi ultimi tre anni del suo mandato.

Riggio, confermando che non è più disponibile per una ricandidatura all’ENAC, ha affermato “credo di non aver fatto male” ed ha ricordato i numeri del suo operato: “lascio l’Ente con 83 milioni di avanzo di amministrazione, con livelli di sicurezza fra i più alti al mondo, ed un piano di investimenti che finora ha dato buoni risultati, ma dev’essere continuato”.