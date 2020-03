ENAC: Quaranta nominato responsabile economico ECAC

editato in: da

(Teleborsa) – Il Direttore Generale dell’Ente Nazionale per l’Aviazione Civile, Alessio Quaranta, è stato nominato responsabile europeo della gestione delle iniziative economiche relative al trasporto aereo durante il periodo dell’emergenza Covid-19, in ambito ECAC, (European Civil Aviation Conference).

L’ECAC e` la conferenza intergovernativa paneuropea (fondata nel 1955) che riunisce 44 Paesi membri (i 28 comunitari piu` 16 non comunitari) e che fa parte dell’ICAO, che ha la missione di promuovere il sistema del trasporto aereo europeo in maniera sicura, efficiente e sostenibile e di armonizzare le politiche nel settore dell’aviazione civile tra gli Stati membri.

Il Comitato di coordinamento dell’ECAC, che ha potere di indirizzo nei confronti dei Paesi membri, si e` riunito nella mattina di oggi, 26 marzo, in call conference, e ha incaricato il Direttore Quaranta di occuparsi, in questa fase transitoria, di gestire l’organizzazione delle proposte e delle misure economiche a sostegno del settore del trasporto aereo, particolarmente colpito dall’emergenza Covid-19.

All’interno dell’organizzazione il Direttore Generale dell’ENAC ricopre anche il ruolo di Vice Presidente e Focal Point Security & Facilitation, cioe` responsabile europeo per la sicurezza (security), incluso antiterrorismo e prevenzione da atti illeciti in ambito aereo e aeroportuale, e per le Facilitazioni, comprese le questioni relative all’immigrazione e alle procedure di controllo delle frontiere.