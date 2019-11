ENAC, Quaranta a Dakar per celebrazioni 50 anni AFCAC

editato in: da

(Teleborsa) – Il Direttore Generale dell’ENAC, Alessio Quaranta, nel ruolo di Vice Presidente dell’ECAC (European Civil Aviation Conference), organizzazione intergovernativa paneuropea che riunisce 44 Paesi membri (i 28 comunitari più 16 non comunitari) e che fa parte dell’ICAO, ha partecipato oggi, 13 novembre, a Dakar in Senegal, alle celebrazioni dei 50 anni dell’AFCAC – African Civil Avation Commission, che si svolgono in coincidenza con il 20° anniversario della Decisione di Yamoussoukro (YD) sulla liberalizzazione dell’accesso al mercato del trasporto aereo in Africa.

L’AFCAC, agenzia specializzata dell’Unione Africana, che si occupa di tutte le questioni relative all’aviazione civile in Africa, è un’associazione regionale consorella di ECAC, ACAO e LACAC (rispettivamente associazioni dell’Asia e dell’America Latina), che svolgono un ruolo chiave di supporto agli Stati per implementare i requisiti regionali e per armonizzare gli standard internazionali dell’ICAO. Alla riunione AFCAC hanno partecipato anche il Presidente dell’ICAO Benard Aliu e il Segretario Generale ICAO Fang Liu.

Nel suo intervento Alessio Quaranta ha evidenziato l’importanza del ruolo delle organizzazioni regionali e l’esperienza di cooperazione tra ECAC e AFCAC per uno sviluppo integrato, efficiente e sostenibile del sistema del trasporto aereo africano.

TRASPORTO AEREO, LE SFIDE FUTURE – “Numerose sono le sfide – ha dichiarato Quaranta – che dobbiamo affrontare insieme: dalla geopolitica all’innovazione tecnologica, dai cambiamenti demografici alle preoccupazioni ambientali. Si tratta di obiettivi a lungo termine da perseguire per una crescita effettivamente sostenibile del trasporto aereo. Solo con una pianificazione dei cambiamenti, possiamo garantire che le nostre economie, le nostre società e i nostri Paesi traggano vantaggio dalla connettività”.

Sempre in qualità Vice Presidente ECAC, Quaranta ha incontrato il Ministro dei Trasporti della Repubblica del Senegal, Alioune Sarr, per promuovere la candidatura dell’italiano Salvatore Sciacchitano, candidato unico europeo alla Presidenza dell’ICAO, alle elezioni che si terranno il prossimo 25 novembre, per ricoprire la carica nel triennio 2020-2022. Quaranta ha evidenziato al Ministro senegalese come Sciacchitano con le sue conoscenze tecniche e le capacità diplomatiche maturate in anni di esperienza nel settore, opererà per avvicinare le regioni dell’aviazione in tutto il mondo.