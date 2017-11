ENAC, protocollo con agenzia russa (FATA) per produzione aereo italo-russo

(Teleborsa) – Il direttore generale dell’Ente Nazionale per l’Aviazione Civile, Alessio Quaranta, e il Direttore Generale della russa Federal Air Transport Agency (FATA), Alexander Neradko, hanno firmato il protocollo (Schedule of Implementation Procedures) relativo al velivolo commerciale Sukhoi RRJ-95, che consente all’Ente di continuare la cooperazione con l’autorità aeronautica russa competente per la produzione del velivolo da 100 posti SCAC RRJ-95 (Sukhoi Superjet 100), certificato dall’Agenzia Europea per la Sicurezza Area (EASA).

Il velivolo RRJ-95-Sukhoi Superjet 100 – spiega l’ENAC – è commercializzato nei mercati occidentali dalla società russo-italiana SuperJet International che ha base presso l’aeroporto di Venezia Tessera, dove il velivolo viene allestito con gli interni progettati e certificati EASA, in rispondenza ai requisiti di safety previsti dalle normative comunitarie.

L’accordo tecnico tra ENAC e FATA è annesso all’accordo bilaterale in materia di aeronavigabilità tra Italia e Federazione Russa, firmato nel 1989, unico accordo vigente in tutta l’Unione Europea su questo tema con la Federazione Russa, in quanto firmato prima dell’istituzione dell’EASA.

Sulla base delle disposizioni contenute nel Regolamento Comunitario numero 216 del 2008, peraltro, l’accordo bilaterale Italia-Federazione Russa può essere utilizzato da tutti gli Stati membri dell’Unione.