Enac, presidente e dg in visita agli scali milanesi

(Teleborsa) – Il presidente dell’ENAC, Nicola Zaccheo, e il Direttore Generale, Alessio Quaranta, si sono recati in visita presso gli aeroporti di Milano Malpensa e Milano Linate per fare il punto della situazione sulle opere in corso e gli investimenti degli scali milanesi.

La delegazione ENAC ha incontrato i vertici della società di gestione degli scali milanesi, SEA S.p.A., l’Amministratore Delegato Armando Brunini e il Direttore Airport Management e Accountable Manager Alessandro Fidato per discutere del futuro degli aeroporti, a iniziare da Linate, settimo scalo a livello nazionale, con circa 9 milioni e 200 mila passeggeri nello scorso anno, alle prese con importanti lavori.

Nello specifico, sono in programma opere di ammodernamento della pista di volo 18/36 e della taxiway Tango, il potenziamento e la riconfigurazione del terminal passeggeri con la demolizione dell’edificio denominato “corpo F”: i lavori dureranno circa 700 giorni di attività, di cui una parte durante il periodo in cui l’aeroporto rimarrà chiuso per i lavori sulle infrastrutture di volo. L’ENAC ha così autorizzato la SEA al trasferimento dei voli commerciali su Malpensa durante lo stop per i lavori.

Su Malpensa, scalo di rilevanza strategica per il bacino Nord-Ovest e il secondo aeroporto italiano con circa 25 milioni di passeggeri nel 2018, l’ENAC ha costituito un’apposita task force per i 22 progetti di adeguamento/implementazione delle infrastrutture aeroportuali, necessari per consentire la gestione della quota di traffico proveniente dallo scalo di Linate.