ENAC, Presidente Di Palma all’aeroporto di Pantelleria

(Teleborsa) – Dopo Catania e Comiso, il Presidente dell’ENAC Pierluigi Di Palma ha visitato l’aeroporto di Pantelleria dove ha incontrato il Presidente della locale società di handling GAP, Vito Riggio, con la partecipazione anche del vice presidente e assessore dell’Economia della Regione Sicilia, Gaetano Armao.

Pantelleria è un aeroporto a gestione diretta ENAC affidato alla società GAP. L’incontro ha riguardato lo sviluppo dello scalo, infrastruttura importante a tutela della mobilità degli abitanti di Pantelleria e volano dell’economia pantesca.

Tema centrale, la necessità del rifinanziamento dei collegamenti garantiti dagli oneri di servizio pubblico, affidati al vettore DAT nell’ambito di un network utile e sostenibile. Il potenziamento dell’aeroporto e il miglioramento della qualità dei servizi offerti, infatti,

hanno un rilievo particolare non solo a favore dei residenti, ma, più in generale, per incentivare il turismo e l’economia del territorio, favorendo i collegamenti da e per Pantelleria.